Santa Bárbara Rock Fest 2025 atrai 300 bandas de todo o Brasil e reforça status de "Capital do Rock" Foto: Prefeitura de Santa BárbaraO Santa Bárbara Rock Fest já demonstra sua força antes mesmo... Portal Veloz|Do R7 03/06/2025 - 10h17

Foto: Prefeitura de Santa BárbaraO Santa Bárbara Rock Fest já demonstra sua força antes mesmo de abrir o palco da edição 2025. Com 300 bandas inscritas, o festival reforça sua importância nacional como um dos principais eventos de rock independente do Brasil e fortalece o título da cidade como “Capital do Rock”.

