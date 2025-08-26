Santa Bárbara Rock Fest 2025 reúne 98 mil pessoas em três dias de shows históricos Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteSanta Bárbara d’Oeste viveu dias históricos, reforçando a cidade como... Portal Veloz|Do R7 26/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 09h58 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteSanta Bárbara d’Oeste viveu dias históricos, reforçando a cidade como a Capital do Rock. Entre sexta-feira (22) e domingo (24), o Santa Bárbara Rock Fest 2025 reuniu 98 mil pessoas em público rotativo no Complexo Usina Santa Bárbara, consolidando-se como o maior festival de rock de bandas independentes do Estado de São Paulo. Foram mais de 30 horas de festival em uma programação 100% gratuita, reunindo diversão, ativações, gastronomia, solidariedade e acessibilidade.

