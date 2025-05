Santa Bárbara Rock Fest 2025 revela line-up e promete fim de semana inesquecível com entrada gratuita O Santa Bárbara Rock Fest 2025 já tem data marcada e atrações confirmadas: em coletiva... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 09h16 (Atualizado em 20/05/2025 - 09h16 ) twitter

O Santa Bárbara Rock Fest 2025 já tem data marcada e atrações confirmadas: em coletiva realizada nesta segunda-feira (19), no restaurante Cão Véio, o prefeito Rafael Piovezan anunciou os artistas que subirão aos palcos da 8ª edição do festival, considerado o maior evento de rock independente do Brasil. Com entrada totalmente gratuita, o festival acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste (SP).

