Santa Bárbara Rock Fest 2025 terá maior palco já montado na história dos eventos da cidade
Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteCom 40 metros de largura, 12 de altura e uma...
Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteCom 40 metros de largura, 12 de altura e uma cenografia que combina luzes, painéis de LED e design imersivo, o Santa Bárbara Rock Fest 2025 terá o maior palco já montado em um evento da cidade. A 8ª edição do festival, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, reunirá 53 bandas, entre elas Titãs, Jota Quest, Krisiun, CPM 22, Massacration, Tihuana, Dead Fish, Kiara Rocks e Makna, além de atrações e espaços para lazer e gastronomia.
Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteCom 40 metros de largura, 12 de altura e uma cenografia que combina luzes, painéis de LED e design imersivo, o Santa Bárbara Rock Fest 2025 terá o maior palco já montado em um evento da cidade. A 8ª edição do festival, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, reunirá 53 bandas, entre elas Titãs, Jota Quest, Krisiun, CPM 22, Massacration, Tihuana, Dead Fish, Kiara Rocks e Makna, além de atrações e espaços para lazer e gastronomia.
Não perca a chance de saber mais sobre esse evento imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Não perca a chance de saber mais sobre esse evento imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: