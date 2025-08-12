Santa Bárbara Rock Fest 2025 terá maior palco já montado na história dos eventos da cidade Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteCom 40 metros de largura, 12 de altura e uma... Portal Veloz|Do R7 12/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h40 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteCom 40 metros de largura, 12 de altura e uma cenografia que combina luzes, painéis de LED e design imersivo, o Santa Bárbara Rock Fest 2025 terá o maior palco já montado em um evento da cidade. A 8ª edição do festival, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, reunirá 53 bandas, entre elas Titãs, Jota Quest, Krisiun, CPM 22, Massacration, Tihuana, Dead Fish, Kiara Rocks e Makna, além de atrações e espaços para lazer e gastronomia.

