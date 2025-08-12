Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Santa Bárbara Rock Fest 2025 terá maior palco já montado na história dos eventos da cidade

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteCom 40 metros de largura, 12 de altura e uma...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteCom 40 metros de largura, 12 de altura e uma cenografia que combina luzes, painéis de LED e design imersivo, o Santa Bárbara Rock Fest 2025 terá o maior palco já montado em um evento da cidade. A 8ª edição do festival, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, reunirá 53 bandas, entre elas Titãs, Jota Quest, Krisiun, CPM 22, Massacration, Tihuana, Dead Fish, Kiara Rocks e Makna, além de atrações e espaços para lazer e gastronomia.

Não perca a chance de saber mais sobre esse evento imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.