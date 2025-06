Santa Bárbara Rock Fest 2025 terá Tirolesa FAM durante os três dias de evento Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteAlém da já esperada roda gigante e dos shows com... Portal Veloz|Do R7 28/06/2025 - 07h35 (Atualizado em 28/06/2025 - 07h35 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteAlém da já esperada roda gigante e dos shows com grandes nomes do rock nacional, o Santa Bárbara Rock Fest 2025 anuncia uma novidade que promete elevar ainda mais a adrenalina do público: a Tirolesa FAM. O evento acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

Não perca a chance de saber mais sobre essa atração incrível e outros detalhes do festival, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

