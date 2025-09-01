Logo R7.com
Santa Bárbara terá investimento de R$ 6,4 milhões no sistema de abastecimento de água

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteO Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Santa Bárbara d’Oeste vai investir R$ 6,4 milhões na modernização do sistema de abastecimento de água. O projeto prevê a setorização da rede, com a instalação de equipamentos e mudanças na estrutura de distribuição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse importante investimento!

