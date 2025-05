Santa Bárbara terá nova Campanha de Doação de Sangue no dia 13 Foto: Prefeitura de Santa BárbaraSanta Bárbara d’Oeste realizará na próxima terça-feira (13) mais uma edição... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 09h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 09h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa BárbaraSanta Bárbara d’Oeste realizará na próxima terça-feira (13) mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue, das 9 às 12 horas, no Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste. Após essa campanha, as próximas datas programadas para este ano são: 8 de julho, 9 de setembro e 11 de novembro. Para participar, não é necessário agendamento prévio nem estar em jejum, é obrigatório apresentar um documento original com foto e atender os pré-requisitos, conforme lista abaixo.

