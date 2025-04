Santos treina sem Neymar e Soteldo no campo e mantém preparação para enfrentar Fluminense

Raul Baretta/ Santos FC

O Santos deu continuidade à sua preparação para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro com um treino realizado nesta quarta-feira (9) no CT Rei Pelé. As atividades contaram com a ausência de Neymar e Soteldo no campo, pois ambos permaneceram na academia focados em exercícios específicos de fortalecimento muscular. Essa decisão visa aprimorar a condição física dos atletas para os desafios futuros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades do Santos!

Leia Mais em Portal Veloz: