Santos–Guarujá: primeiro túnel imerso do Brasil será leiloado nesta sexta-feira (5)
Imagem: Governo de SPSão 6,8 bilhões em investimentos e redução de 45 minutos no tempo...
O Governo do Estado de São Paulo avança para viabilizar uma das obras mais importantes da infraestrutura nacional: o Túnel Imerso Santos–Guarujá. O leilão está marcado para esta sexta-feira (5), às 16h, na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo.Com investimento estimado em R$ 6,8 bilhões, o projeto prevê aporte público de até R$ 5,1 bilhões, divididos igualmente entre Estado e União.
