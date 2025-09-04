Santos–Guarujá: primeiro túnel imerso do Brasil será leiloado nesta sexta-feira (5) Imagem: Governo de SPSão 6,8 bilhões em investimentos e redução de 45 minutos no tempo... Portal Veloz|Do R7 04/09/2025 - 11h59 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h59 ) twitter

O Governo do Estado de São Paulo avança para viabilizar uma das obras mais importantes da infraestrutura nacional: o Túnel Imerso Santos–Guarujá. O leilão está marcado para esta sexta-feira (5), às 16h, na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo.Com investimento estimado em R$ 6,8 bilhões, o projeto prevê aporte público de até R$ 5,1 bilhões, divididos igualmente entre Estado e União.

Saiba mais sobre essa obra que promete transformar a mobilidade na região

