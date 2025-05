São Leopoldo Mandic e FMS oferecem 157 vagas no Vestibular Unificado de Medicina Inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic e da Faculdade... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 12h25 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic e da Faculdade de Medicina do Sertão (FMS) terminam às 22h (horário de Brasília) do próximo dia 30. São 157 vagas de graduação para as unidades de Campinas, Limeira, Araras e também para a FMS, em Arcoverde (PE). A prova será on-line e acontecerá no dia 4 de junho de 2025. Já o início das aulas está previsto para 4 de agosto de 2025.

Não perca a chance de garantir sua vaga! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Araras se aproxima dos 3 mil casos de dengue no ano

45ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Itapecerica da Serra abre venda de ingressos

Saúde de Sumaré realiza Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado (17)