São Paulo reforça segurança com formatura de mais 1.800 soldados da Polícia Militar Os novos agentes irão atuar em diversas regiões do estado O Governo de São Paulo... Portal Veloz|Do R7 10/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 10/06/2025 - 18h36 )

Os novos agentes irão atuar em diversas regiões do estado. O Governo de São Paulo deu um novo passo no reforço da segurança pública com a formatura de 1.825 soldados da Polícia Militar nesta terça-feira (10), em cerimônia realizada no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital. Os novos agentes irão atuar em diversas regiões do estado, com foco no policiamento preventivo.

