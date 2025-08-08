Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Saques da poupança superam depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho

José Cruz/Agência Brasil Os saques em cadernetas de poupança superaram os depósitos em R$ 6,25...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

José Cruz/Agência Brasil

Os saques em cadernetas de poupança superaram os depósitos em R$ 6,25 bilhões no mês de julho deste ano. O resultado decorre de um total de R$ 363,57 bilhões em depósitos; e de R$ 369,82 bilhões em saques no mês.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.