Saques da poupança superam depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho José Cruz/Agência Brasil Os saques em cadernetas de poupança superaram os depósitos em R$ 6,25... Portal Veloz|Do R7 08/08/2025 - 11h37

José Cruz/Agência Brasil



Os saques em cadernetas de poupança superaram os depósitos em R$ 6,25 bilhões no mês de julho deste ano. O resultado decorre de um total de R$ 363,57 bilhões em depósitos; e de R$ 369,82 bilhões em saques no mês.

