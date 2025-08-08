Saques da poupança superam depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho
José Cruz/Agência Brasil Os saques em cadernetas de poupança superaram os depósitos em R$ 6,25...
José Cruz/Agência Brasil
Os saques em cadernetas de poupança superaram os depósitos em R$ 6,25 bilhões no mês de julho deste ano. O resultado decorre de um total de R$ 363,57 bilhões em depósitos; e de R$ 369,82 bilhões em saques no mês.
José Cruz/Agência Brasil
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: