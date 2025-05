Saúde alerta para o aumento dos casos de gripe em Araras; apenas 34% da população-alvo está imunizada Foto: Prefeitura de ArarasA Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, faz... Portal Veloz|Do R7 23/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h56 ) twitter

Foto: Prefeitura de ArarasA Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, faz um alerta sobre o aumento no número de casos de Influenza/gripe na cidade, incluindo muitos casos de agravamento do quadro clínico. Assim, estão sendo intensificadas as ações de vacinação e neste sábado (24) os munícipes poderão se imunizar, das 8h às 16h, em três supermercados: Delta, Spani e Pague Menos, unidade da região leste.

