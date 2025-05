Saúde alerta sobre tentativa de golpe por falsos agentes na região do CS Jardim Vista Alegre, em Campinas Centro de saúde da área foi comunicado por um morador que relatou ter sido abordado... Portal Veloz|Do R7 16/05/2025 - 21h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h04 ) twitter

Centro de saúde da área foi comunicado por um morador que relatou ter sido abordado em casa com pedido de reconhecimento facial. A Secretaria de Saúde de Campinas alerta sobre uma tentativa de golpe em que pessoas se apresentam como falsos agentes comunitários de saúde na região do Centro de Saúde (CS) do Jardim Vista Alegre.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre este alerta importante!

