Saúde amplia horário de atendimento em farmácias de unidades da região do Nova Veneza e Matão Foto: Prefeitura de SumaréA partir da próxima segunda-feira (16), as farmácias localizadas nas unidades USF... Portal Veloz|Do R7 12/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA partir da próxima segunda-feira (16), as farmácias localizadas nas unidades USF CIS Nova Veneza, PA CIS Nova Veneza e USF Santa Clara (Matão) passarão a funcionar em novo horário de expediente, das 8h às 17h. A medida visa melhorar o acesso da população aos medicamentos e ampliar a qualidade do atendimento farmacêutico oferecido nas unidades da rede municipal. Além disso, as farmácias também passarão a realizar a dispensação de medicamentos controlados, garantindo mais comodidade aos pacientes que necessitam desse tipo de medicação.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Secretário estadual de Desenvolvimento Econômico visita Campinas e destaca visão de futuro da cidade

Sumaré institui Ato Cívico semanal nas escolas municipais com execução dos hinos nacional e municipal

Piracicaba terá correção na tarifa da passagem de ônibus a partir da próxima quinta-feira (19)