Saúde de Campinas confirma novo óbito por gripe; vacina segue disponível em centros de saúde A morte foi registrada em 25 de julho A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou... Portal Veloz|Do R7 19/08/2025 - 22h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h19 )

A morte foi registrada em 25 de julho. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou um novo óbito por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus influenza, causador da gripe. O paciente de 71 anos tinha doenças preexistentes (comorbidades) e não estava vacinado contra a doença. A morte foi registrada em 25 de julho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação e os cuidados necessários!

