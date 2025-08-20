Logo R7.com
Saúde de Campinas confirma novo óbito por gripe; vacina segue disponível em centros de saúde

A morte foi registrada em 25 de julho  A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou...

Portal Veloz

A morte foi registrada em 25 de julho. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou um novo óbito por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus influenza, causador da gripe. O paciente de 71 anos tinha doenças preexistentes (comorbidades) e não estava vacinado contra a doença. A morte foi registrada em 25 de julho.

