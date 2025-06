Saúde de Campinas reforça medidas contra arboviroses em 27 bairros A Saúde ressalta que todas as ações de controle da dengue são as mesmas para... Portal Veloz|Do R7 26/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h56 ) twitter

A Saúde ressalta que todas as ações de controle da dengue são as mesmas para controlar as demais arboviroses. A Secretaria de Saúde de Campinas publicou nesta quinta-feira (26), a 25ª edição do Alerta Arboviroses em 2025. Ele indica 27 bairros com reforço em ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor dos vírus da dengue, zika vírus e chikungunya.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre as medidas de combate às arboviroses em Campinas!

