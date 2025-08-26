Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Saúde de Campinas registra mais três mortes por gripe; vacina continua disponível em CSs

Todos tinham histórico de doenças preexistentes (comorbidades)  A Secretaria de Saúde de Campinas registrou mais...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Todos tinham histórico de doenças preexistentes (comorbidades) A Secretaria de Saúde de Campinas registrou mais três óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus influenza, causador da gripe. Todos tinham histórico de doenças preexistentes (comorbidades) e não estavam vacinados contra a doença.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação e os cuidados necessários!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.