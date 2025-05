Saúde de Piracicaba confirma terceiro óbito por dengue em 2025 Secom/Prefeitura de ArarasA Vigilância Epidemiológica, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, confirmou na tarde desta... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 10h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h57 ) twitter

Secom/Prefeitura de ArarasA Vigilância Epidemiológica, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, confirmou na tarde desta segunda-feira, 26/05, o terceiro óbito por dengue em Piracicaba em 2025. O resultado veio após exames do Instituto Adolfo Lutz e conclusão de investigação epidemiológica realizada pela Vigilância Epidemiológica Municipal. O caso é de uma paciente do sexo feminino, na faixa etária entre 20 e 29 anos, sem comorbidades e residente na região Oeste, sendo o óbito ocorrido entre os dias 27/04 e 03/05, sem classificação para sorotipo da dengue. Os outros dois óbitos já confirmados foram de pacientes do sexo feminino, idosas, com comorbidades e residente na região Sul.

