Saúde de Rio Claro contrata empresa para reforçar transporte de pacientes O serviço de transporte de pacientes realizado pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 09h26

O serviço de transporte de pacientes realizado pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro está com a frota e equipe reforçadas a partir desta terça-feira (6). O município contratou empresa que passa a realizar as viagens intermunicipais. São onze novos veículos com motoristas que atuarão neste trabalho, otimizando recursos municipais e garantindo atendimento às demandas.

