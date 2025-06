Saúde faz novo uso de inteligência artificial para aumentar adesão à 2ª dose de vacina contra dengue O imunizante contra a dengue está disponível nas unidades básicas de Campinas A Secretaria de... Portal Veloz|Do R7 10/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 18h57 ) twitter

O imunizante contra a dengue está disponível nas unidades básicas de Campinas. A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou novo uso de inteligência artificial (IA) para convocar as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que estão com esquema de vacinação contra a dengue incompleto e, com isso, ampliar a cobertura. Ele é formado por duas doses e o Ministério da Saúde orienta intervalo de três meses entre cada aplicação.

