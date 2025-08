Saveiro cresce, mas não é capaz de conter a Strada: veja o comparativo das picapes

Arquivo pessoal/Marcos Camargo Jr Picapes compactas fazem sucesso com a Fiat na frente. Mas, de fato, é melhor e mais equipada que a Saveiro? O relançamento da Saveiro em 2024 foi uma reação da Volkswagen aos bons resultados da Fiat no segmento. A VW deu uma mexida na Saveiro com foco nas versões básicas e ampliou sua produção. Já a Fiat Strada é o veículo mais vendido do país desde 2021 e líder absoluto de um segmento tradicional que mescla modelos de trabalho com versões mistas de câmbio automático que a Saveiro não tem. Mas vamos comparar as picapes tradicionais.

