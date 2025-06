Sebrae-SP leva mais de trinta startups, palestras e debates ao Campinas Innovation Week 2025 Foto: Prefeitura de CampinasO Sebrae-SP, por meio da sua unidade em Campinas, é mais uma... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 10h37 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO Sebrae-SP, por meio da sua unidade em Campinas, é mais uma entidade que irá marcar presença no Campinas Innovation Week 2025, entre os dias 9 e 13 de junho, no Prédio do Relógio, conhecido como Pátio Ferroviário de Campinas, com acesso pela rua Francisco Teodoro, 1.350, Vila Industrial. O órgão, com trabalho reconhecido em todo o país junto a micro e pequenas empresas, irá promover palestras e debates com foco nas tendências para os pequenos negócios, transformação digital e empreendedorismo.

