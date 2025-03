Sebrae-SP promove ‘Todas Por Elas’, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, para fortalecer o empreendedorismo feminino na cidade O Sebrae-SP, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora de Sorocaba, a Prefeitura de Sorocaba,... Portal Veloz|Do R7 26/03/2025 - 10h27 (Atualizado em 26/03/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Sebrae-SP, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora de Sorocaba, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher de Sorocaba, e o Selo de Solidariedade de Sorocaba, realiza nesta quinta-feira (27), o evento ‘Todas Por Elas’. O encontro será realizado no escritório do Sebrae-SP, localizado na Av. São Paulo, 1.182, Além Ponte.

Não perca a oportunidade de fortalecer sua carreira e ampliar seus conhecimentos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Black é o nome escolhido pela população para o novo cão da Guarda Municipal de Campinas

Americana registra mais três óbitos por dengue; no total, já são 13 mortes causadas pela doença

Mais de 100 pessoas participam da segunda edição do Emprega Holambra