Secretaria da Mulher de Sorocaba terá “Mercado Solidário” para mulheres em vulnerabilidade social toda primeira sexta-feira do mês

Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba vai oferecer, toda primeira sexta-feira do mês, o programa “Mercado Solidário” para mulheres em situação de vulnerabilidade social, na Secretaria da Mulher (Semul), localizada no Alto da Boa Vista. Para participar da primeira edição, que ocorrerá no dia 1º de agosto, das 14h às 17h, é necessário que as moradoras de Sorocaba possuam o Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal.

