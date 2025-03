Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré e OAB se reúnem para promover inclusão à PCDs Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré recebeu na manhã desta quinta-feira... Portal Veloz|Do R7 24/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré recebeu na manhã desta quinta-feira (20) a visita da presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Subseção Sumaré, Solange Fazion Costa. A reunião teve como objetivo convidar o secretário da pasta, Ed Carlo Michelin, para participar do evento OABRIL AZUL, organizado pela comissão em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que será realizado no dia 06 de abril de 2025, na Praça Rosa Maluf, a partir das 09h.

