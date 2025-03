Secretaria de Fazenda de Americana alerta sobre e-mails falsos referentes à NFS-e Foto: Prefeitura de AmericanaA Secretaria de Fazenda de Americana alertou a população sobre e-mails fraudulentos... Portal Veloz|Do R7 15/03/2025 - 08h45 (Atualizado em 15/03/2025 - 08h45 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Secretaria de Fazenda de Americana alertou a população sobre e-mails fraudulentos que estão sendo enviados em nome da Prefeitura referentes à Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). As mensagens falsas visam obter informações pessoais ou comprometer a segurança do dispositivo do contribuinte.

