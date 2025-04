Secretaria de Gestão de Convênios de Americana recebe secretário de Convênios e Projetos Especiais de Sumaré Foto: Prefeitura de Americana A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Gestão de... Portal Veloz|Do R7 16/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 16/04/2025 - 09h47 ) twitter

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Gestão de Convênios, recebeu, nesta terça-feira (15), a visita do secretário de Convênios e Projetos Especiais, Claudio Quercia Soares, e o gerente geral, Lucas Carretero, da Prefeitura de Sumaré. Eles foram recepcionados pelo secretário da pasta, Vinícius Zerbetto, que apresentou as experiências e um panorama geral do trabalho desenvolvido na captação de recursos para a realização de obras e serviços em Americana, tanto internamente como junto a órgãos federais e estaduais.

Para mais detalhes sobre essa visita e as iniciativas da Prefeitura de Americana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

