Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de SP abre processo seletivo para estágio estudante provaO Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura... Portal Veloz|Do R7 08/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 08h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo – SEMIL abrem processo seletivo de estágio para diversas cidades paulistas, entre elas, Araçatuba, Campinas, Cananéia, Embu das Artes, Piracicaba, Registro, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e São Paulo. As vagas são para estudantes matriculados no ensino superior e técnico, e as inscrições podem ser feitas até às 12h do dia 14 de abril de 2025, no link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13053/detalhe.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre como se inscrever e detalhes das vagas disponíveis!

Leia Mais em Portal Veloz:

Feira de empregabilidade da Microsoft acontece no próximo dia 12 em Sumaré

Guarani fecha contratações de JP Galvão, Kaio Cristian e Léo Coltro

Angra dos Reis busca apoio federal para construção de abrigos comunitários após fortes chuvas