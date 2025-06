Secretaria de Saúde de Campinas confirma mais oito mortes por dengue Os óbitos ocorreram entre 25 de março e 27 de abril A Secretaria de Saúde... Portal Veloz|Do R7 23/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 23/06/2025 - 18h17 ) twitter

Os óbitos ocorreram entre 25 de março e 27 de abril. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou na tarde desta segunda-feira, 23 de junho, mais oito mortes por dengue. Com os novos registros, o total de mortes por dengue na cidade em 2025 chega a 11. A Pasta lamenta e se solidariza com as famílias.

Para mais informações e detalhes sobre as medidas de combate à dengue, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

