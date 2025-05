Secretarias de Sumaré se reúnem com entidades para organizar o Arraiá na Praça Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré deu início aos preparativos para o tradicional Arraiá... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 09h07 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré deu início aos preparativos para o tradicional Arraiá na Praça, que promete movimentar a cidade nos próximos meses com muita cultura, solidariedade e inclusão social. Nesta semana, representantes de 15 entidades do município participaram de uma reunião no Seminário de Nova Veneza para alinhar os detalhes do evento.

