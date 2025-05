Secretário de Americana vistoria Casarão do Salto Grande e Casa Hermann Müller para processo de recuperação Foto: Prefeitura de AmericanaO secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, vistoriou nesta... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 11h01 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h01 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaO secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, vistoriou nesta semana o Casarão do Salto Grande e a Casa de Cultura Hermann Müller. A ação faz parte do diagnóstico de medidas para recuperação gradual desses dois patrimônios históricos da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a preservação do patrimônio histórico de Americana!

