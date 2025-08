Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico esteve presente em encontro com empresários de Cordeirópolis e região Foto: Prefeitura de CordeirópolisCordeirópolis recebeu nesta sexta-feira (1º) o secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge... Portal Veloz|Do R7 02/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 07h57 ) twitter

Foto: Prefeitura de CordeirópolisCordeirópolis recebeu nesta sexta-feira (1º) o secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima em encontro com empresários de Cordeirópolis e região. Lima apresentou panorama econômico e as iniciativas do Governo Estadual para fomentar e dar suporte às empresas.

