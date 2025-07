Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos fala sobre o caso do Horto de Limeira O Dr. Fabio Mariano, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos de Limeira, concedeu uma entrevista ao... Portal Veloz|Do R7 19/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 08h37 ) twitter

O Dr. Fabio Mariano, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos de Limeira, concedeu uma entrevista ao Portal Veloz, parceiro do R7, para comentar a decisão da Secretaria de Patrimônio da União de ceder parte da área do Horto Florestal ao Incra.

Para saber mais sobre a disputa judicial e as implicações para as famílias envolvidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

