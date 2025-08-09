Logo R7.com
Segunda audiência discute proposta do Executivo de Americana que pode entregar DAE à iniciativa privada

A Câmara Municipal de Americana informou que realizará na segunda-feira (11)...

Portal Veloz|Do R7

A Câmara Municipal de Americana informou que realizará na segunda-feira (11) a segunda audiência pública para debater o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município nº 4/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera artigo da lei orgânica que trata do serviço de saneamento público municipal, o DAE de Americana. O projeto visa entregar o serviço à iniciativa privada.

