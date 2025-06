Segundo dia da FENACIL 2025 destaca inovação, parcerias e empreendedorismo em Limeira A feira segue até esta quinta-feira (26), com entrada gratuita e uma agenda repleta de... Portal Veloz|Do R7 25/06/2025 - 21h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A feira segue até esta quinta-feira (26), com entrada gratuita e uma agenda repleta de novidades. A Fenacil 2025 chegou ao seu segundo dia com uma programação intensa e participação expressiva de empresários, empreendedores e instituições de toda a região. Realizada no Multi Espaço Nações, a feira, promovida pela ACIL (Associação Comercial e Industrial de Limeira), reforçou seu papel como vitrine de inovação, negócios e conexões estratégicas no interior paulista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de tudo que aconteceu!

Leia Mais em Portal Veloz:

Homem é preso com quase 400 quilos de maconha em carro furtado na rodovia Miguel Jubran, em Assis

Central do Rock celebra 16 anos com o festival “Rock Na Concha” e show da banda Hateen

Adolescente de 14 anos é apreendido após assassinar os pais e o irmão de 3 anos no RJ