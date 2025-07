Seis projetos estão pautados para votação na Câmara de Limeira nesta segunda (14) Foto: Câmara de LimeiraNesta segunda-feira (14), a Câmara de Limeira vota seis projetos pautados na... Portal Veloz|Do R7 14/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h18 ) twitter

Câmara Municipal de Limeira

Foto: Câmara de LimeiraNesta segunda-feira (14), a Câmara de Limeira vota seis projetos pautados na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. Os trabalhos são transmitidos ao vivo pelos canais de comunicação do Legislativo no Youtube, Facebook e site, e pela Rádio Limeira FM 106,9, a partir das 17h.

