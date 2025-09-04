Seleção encara Chile e se despede da torcida brasileira no Maracanã
Lucas Figueiredo/CBF O Maracanã recebe nesta quinta (4) à noite o último jogo do ano...
O Maracanã recebe nesta quinta (4) à noite o último jogo do ano da seleção brasileira de futebol masculina no país. Depois do duelo de hoje contra o Chile pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o escrete canarinho joga contra a Bolívia fora de casa na próxima terça (9). Já classificados, os brasileiros encaram os chilenos, últimos colocados e fora do Mundial de 2026. A partida terá início às 21h30 (horário de Brasília).
