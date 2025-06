Sem aquecimento nas piscinas e com conflito de horários, aulas são prejudicadas no Conjunto Esportivo do Jardim Piratininga A Comissão de Esporte da Câmara de Limeira fiscalizou as atividades esportivas realizadas no Conjunto... Portal Veloz|Do R7 04/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 04/06/2025 - 08h16 ) twitter

A Comissão de Esporte da Câmara de Limeira fiscalizou as atividades esportivas realizadas no Conjunto Esportivo Dona Irene Gomes Bortolan, no Jardim Piratininga, por entidades participantes do chamamento público da Secretaria de Esporte, na tarde desta terça-feira (3). Devido ao frio e à falta de aquecimento nas piscinas, nenhum aluno de natação compareceu às aulas; o treinamento de voleibol aconteceu normalmente.

Para mais detalhes sobre a situação das aulas e as ações da Comissão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

