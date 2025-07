Sem rondas constantes da Guarda Municipal de Campinas, Ouro Verde vira alvo de criminosos Foto: Prefeitura de CampinasO vereador Rodrigo Farmadic (União) protocolou uma indicação solicitando à Prefeitura de... Portal Veloz|Do R7 04/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 04/07/2025 - 09h37 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO vereador Rodrigo Farmadic (União) protocolou uma indicação solicitando à Prefeitura de Campinas o reforço no patrulhamento da Guarda Municipal no Distrito do Ouro Verde. A solicitação está fundamentada principalmente nas ocorrências de roubo de celulares registradas nas últimas semanas, especialmente no início da noite, na região.

Para saber mais sobre essa situação preocupante e as medidas propostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

