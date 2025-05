Semae de Piracicaba realiza manutenção preventiva no Sistema Capim Fino neste domingo (25) Foto: Prefeitura de PiracicabaPara garantir maior segurança ao principal sistema produtor de água de Piracicaba,... Portal Veloz|Do R7 24/05/2025 - 11h36 (Atualizado em 24/05/2025 - 11h36 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaPara garantir maior segurança ao principal sistema produtor de água de Piracicaba, o Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) programou manutenção preventiva e corretiva neste domingo (25), das 6h às 12h, no Sistema Capim Fino. O serviço poderá afetar o abastecimento de água no município. A retomada do abastecimento ocorrerá de forma gradativa após o término da manutenção.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre a manutenção e como isso pode afetar o abastecimento em sua região!

