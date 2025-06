Semae Piracicaba vai trocar mais de 19 km de rede e adutoras no bairro Santa Terezinha Foto: Prefeitura de PiracicabaO Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba abriu edital... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 09h37 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaO Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba abriu edital de concorrência eletrônica nº 01/2025 para as obras de substituição de redes de distribuição de água, troca de ramais pelo Método Não Destrutivo (MND) e substituição de adutora de água tratada, referente ao projeto de redução de perdas e setorização no bairro Santa Terezinha, com previsão de investimento na ordem de R$ 28,5 milhões para troca de 19,7 quilômetros de tubulação e redes beneficiando mais de 80 mil pessoas na região Norte da cidade.

