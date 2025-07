Semana Cultural em Hortolândia tem especial Michael Jackson com Banda Sinfônica, neste domingo Arraial Julino do Grupo Sopro de Prata abre a semana de trabalho, no Paço Municipal,... Portal Veloz|Do R7 01/07/2025 - 20h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 20h16 ) twitter

Arraial Julino do Grupo Sopro de Prata abre a semana de trabalho, no Paço Municipal, com apresentação na segunda-feira (07/07), às 7h30. Mais uma Semana Cultural se inicia em Hortolândia neste domingo (06/07), com o Concerto Especial “Michael Jackson Sinfônico”. Os músicos da Banda Sinfônica de Hortolândia interpretarão os sucessos do Rei do Pop, sob a batuta da maestrina convidada, Natália Laranjeira (ver biografia abaixo). De acordo com a Secretaria de Cultura, o repertório passará por sucesso da banda Jackson Five e da carreira solo do cantor, incluindo trilhas do filme “This is it”, que retrata o último show do rei do pop. O evento, realizado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, acontece a partir das 19h, no Teatro “Elizabeth Keller de Matos”, no Jardim Amanda. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

