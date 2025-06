Semana segue fria e termina gelada em SP, de acordo com dados da Climatempo Getty ImagesA tarde desta segunda-feira (9), foi uma das mais frias do ano até agora na... Portal Veloz|Do R7 10/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h17 ) twitter

Getty ImagesA tarde desta segunda-feira (9), foi uma das mais frias do ano até agora na cidade de São Paulo. Na região do aeroporto de Congonhas (zona sul) e no Campo de Marte (zona norte), a temperatura não passou dos 17°C. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 16,9°C de máxima às 15 horas.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e as temperaturas que estão por vir, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

