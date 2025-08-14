Seminário esclarece novas regras para aposentadoria de servidores públicos municipais de Sumaré Foto: Câmara de SumaréEvento contou com 160 inscritos e foi realizado pela Câmara Municipal de... Portal Veloz|Do R7 14/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 14/08/2025 - 08h57 ) twitter

Foto: Câmara de SumaréEvento contou com 160 inscritos e foi realizado pela Câmara Municipal de Sumaré, por meio da Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda De Nadai, em parceria com o Sumprev A Câmara Municipal de Sumaré, por meio da Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda De Nadai, e o Fundo de Previdência Social do Município (Sumprev) realizaram um seminário sobre as novas regras para concessão de aposentadoria aos servidores públicos municipais. O evento gratuito foi realizado nesta quarta-feira (13), no plenário da Câmara, e a transmissão está disponível no canal do Legislativo no YouTube (@camarasumare). Durante o curso, que contou com 160 inscritos em turmas pela manhã e à tarde, foram abordadas as mudanças trazidas pela Lei Municipal nº 6.449/2020, que adequou a legislação local à Reforma da Previdência implementada pelo Governo Federal em 2019.

