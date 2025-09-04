Sertanejo, receita prática e boas histórias agitam o “Na Cozinha com Birubá” neste sábado (7) na RFTV
Neste sábado (7), às 12h na RFTV, o apresentador Birubá Modesto recebe em sua cozinha o cantor sertanejo André Muriel, talento da cidade de Limeira (SP), que promete animar o programa “Na Cozinha com Birubá” com sua voz marcante e um bate-papo cheio de histórias e descontração. E para deixar tudo ainda mais especial, a receita do dia será um delicioso Rondelli feito com massa de pastel, recheado com presunto e queijo, preparado na panela e finalizado na frigideira.
