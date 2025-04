Serviços essenciais são mantidos no feriado do Dia do Trabalhador em Santa Bárbara; confira Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste manterá os serviços essenciais... Portal Veloz|Do R7 30/04/2025 - 08h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h20 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste manterá os serviços essenciais no feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, quinta-feira e no ponto facultativo na sexta-feira (2/5). Funcionarão em esquema de plantão a Guarda Municipal, o DAE (Departamento de Água e Esgoto), os Prontos-socorros, o Velório Municipal, Serviços de Cemitério e Coleta de Lixo.

