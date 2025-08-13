Logo R7.com
Sesi-SP apresenta mostra gratuita de filmes que celebra o cinema brasileiro contemporâneo em Limeira

CAT Sesi Limeira recebe a mostra ‘Brasilidades’, com um recorte da recente produção audiovisual nacional...

CAT Sesi Limeira recebe a mostra ‘Brasilidades’, com um recorte da recente produção audiovisual nacional. A Mostra Cine Sesi-SP ‘Brasilidades’, que acontece de 21 de agosto a 4 de setembro no CAT Sesi Limeira, é uma comemoração ao cinema nacional. Com entrada gratuita, a programação reúne filmes que abordam temas como identidade, memória, afeto e pertencimento, em um mosaico de realidades possíveis em um país continental como o Brasil.

