Sesi-SP apresenta mostra gratuita de filmes que celebra o cinema brasileiro contemporâneo em Limeira
CAT Sesi Limeira recebe a mostra ‘Brasilidades’, com um recorte da recente produção audiovisual nacional. A Mostra Cine Sesi-SP ‘Brasilidades’, que acontece de 21 de agosto a 4 de setembro no CAT Sesi Limeira, é uma comemoração ao cinema nacional. Com entrada gratuita, a programação reúne filmes que abordam temas como identidade, memória, afeto e pertencimento, em um mosaico de realidades possíveis em um país continental como o Brasil.
