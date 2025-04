Shopping ParkCity Sumaré celebra o Dia das Mães e o Dia dos Namorados com sorteio de iPhones e vales-compras O Shopping ParkCity Sumaré celebra o Dia das Mães e o Dia dos Namorados com... Portal Veloz|Do R7 26/04/2025 - 08h20 (Atualizado em 26/04/2025 - 08h20 ) twitter

O Shopping ParkCity Sumaré celebra o Dia das Mães e o Dia dos Namorados com a campanha Amor Sempre Presente, que vai sortear iPhones 16 e até R$ 20 mil em vales-compras. A ação especial começa nesta sexta-feira, 25 de abril, e segue até 15 de junho, com sorteios semanais que tornam as compras ainda mais vantajosas.

Para mais detalhes sobre essa promoção imperdível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

