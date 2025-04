Shopping ParkCity Sumaré promove Feirão de Veículos com mais de 500 modelos O Shopping ParkCity Sumaré realiza no próximo final de semana, de 25 a 27 de... Portal Veloz|Do R7 22/04/2025 - 11h27 (Atualizado em 22/04/2025 - 11h27 ) twitter

O Shopping ParkCity Sumaré realiza no próximo final de semana, de 25 a 27 de abril, de sexta-feira a domingo, um grande evento com foco em uma das maiores paixões dos brasileiros. É o Feirão de Veículos Pense Auto Santander, que vai reunir mais de 500 modelos, de diferentes marcas, com condições especiais e exclusivas, para quem trocar ou comprar um carro. O feirão será no Espaço de Eventos ParkCity, acesso pelo corredor da American Shoes, próximo ao Espaço Família, das 9h às 21h.

Não perca a chance de conferir todas as ofertas incríveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

